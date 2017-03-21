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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Дело против дворников, собиравших листву во флаг России, прекратили

СОЧИ, 21 мар — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении дворников, собиравших листву во флаг России в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель СУ СК региона.

Источник: РИА Новости

В конце октября 2016 года в полицию обратился житель Волгограда, ставший свидетелем того, как в Тракторозаводском районе города дворники убирают мусор, используя в качестве мешка российский триколор. По данному факту по решению прокуратуры в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над Государственным флагом РФ». Правоохранители провели проверку на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей «Надругательство над Государственным флагом РФ». И хотя полиция отказалась от возбуждения уголовного дела, прокуратура региона отменила это решение. Однако уже в марте следственные действия прекратились.

«Уголовное дело прекращено», — сообщил РИА Новости представитель ведомства, не пояснив причину.

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