Фестиваль социальных проектов открылся в Волгограде
Фестиваль социальных инициатив «Совместное будущее» пройдет в Волгограде с 20 марта по 3 апреля.
Фестиваль социальных инициатив «Совместное будущее» пройдет в Волгограде с 20 марта по 3 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, фестиваль проводится в рамках реализации проекта аспирантки волгоградского филиала РАНХиГС Ксении Железниковой, которая получила грант Федерального агентства по делам молодежи на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов-2016». Под руководством экспертов более ста участников мероприятия проработают свои проекты в таких сферах, как наука, спорт, образование, медиа, творчество,
На фестивале для участников проведут тематические лекции,