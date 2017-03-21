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10:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Фестиваль социальных проектов открылся в Волгограде

Фестиваль социальных инициатив «Совместное будущее» пройдет в Волгограде с 20 марта по 3 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, фестиваль проводится в рамках реализации проекта аспирантки волгоградского филиала РАНХиГС Ксении Железниковой, которая получила грант Федерального агентства по делам молодежи на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов-2016». Под руководством экспертов более ста участников мероприятия проработают свои проекты в таких сферах, как наука, спорт, образование, медиа, творчество, IT-технологии. Это поможет им в будущем реализовать свои инициативы в Волгоградской области.

На фестивале для участников проведут тематические лекции, мастер-классы, тренинги от ведущих специалистов консалтинговых компаний, федеральных форумов, практиков в области социального проектирования.

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