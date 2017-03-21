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10:10 (мск), источник: РИА Новости

Кобзон рад, что Украина может запретить Самойловой въезд в страну

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон признался, что «очень рад» сообщению о том, что участнице музыкального конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину, поскольку «незачем ехать туда», заявил он РИА Новости во вторник.

Источник: РИА Новости

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил накануне, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

Я очень рад, потому что я все время говорил незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев — ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры
Иосиф Кобзон

Он подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия в этом конкурсе. «Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам», — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, «показали свой характер».

«А мы все пытаемся защитить какие-то несчастные 30 тысяч долларов, которые внесли в “Евровидение”. Плевать на них. Мы теряли гораздо больше. Только честь и совесть не теряем», — сказал депутат.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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