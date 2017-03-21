Кобзон рад, что Украина может запретить Самойловой въезд в страну

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил накануне, что ведомство подготовило документ о запрете на въезд в страну Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. При этом исполнительный супервизор «Евровидения» Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

Я очень рад, потому что я все время говорил незачем ехать туда, в бандитскую страну, позорить наших исполнителей. Поэтому очень хорошо, что они (Киев — ред.) искусственно создали, как говорят в футболе, «положение вне игры

Он подчеркнул, что России изначально надо было отказаться от участия в этом конкурсе. «Не позориться и не ехать с протянутой рукой к этим американским марионеткам», — сказал Кобзон, напомнив о том, что в 1980 году спортсмены США не поехали на Олимпиаду в Москву, «показали свой характер».