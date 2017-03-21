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10:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Новозеландская школа разрешила форму без гендерных различий

Все учащиеся средней школы Данидин в Новой Зеландии — и мальчики, и девочки — теперь могут носить одинаковую форму, без гендерных различий. Школа отменила юбки и платья, введя вместо них шорты, брюки или килт.

Источник: AFP 2017

Решение было принято руководством школы, после того как архаичность гендерного подхода к школьной форме раскритиковали учащиеся.

В средней школе Данидин учится более 200 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В конце 2015 года ученицы школы пожаловались на то, что их обязывают носить юбки. В школе с девочками согласились, разрешив им надевать брюки.

Со следующего года ученицы стали ходить в брюках, но те брюки, которые предписывали носить правила школы, были сделаны с расчетом на мальчиков. Это ученицам тоже не понравилось.

«Первые изменения в подходе к школьной форме выглядели как своего рода наказание», — вспоминает директор школы Хейди Хайворд.

«Мы сказали: ок, вам не надо носить юбки, но вам надо носить тогда мальчишескую форму, которая и выглядит очень мальчишеской, а это в итоге вызвало кучу шуток на тему, мальчик идет или девочка», — говорит она.

Теперь форма перестала носить гендерные отличия и стала унифицированной.

И мальчики, и девочки могут выбрать один из пяти вариантов одежды: шорты, длинные шорты, килт, обыкновенные брюки или брюки-кюлоты

Пока никто из учеников не выбрал килт, говорит директор, но если выберет, «то это будет прекрасно». По словам Хейворд, ученики новой форме рады, хотя некоторых родителей нововведение смутило.

В 2016 году школьная форма без гендерных различий была введена в ряде школ Великобритании.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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