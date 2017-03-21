Новозеландская школа разрешила форму без гендерных различий

Решение было принято руководством школы, после того как архаичность гендерного подхода к школьной форме раскритиковали учащиеся.
В средней школе Данидин учится более 200 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В конце 2015 года ученицы школы пожаловались на то, что их обязывают носить юбки. В школе с девочками согласились, разрешив им надевать брюки.
Со следующего года ученицы стали ходить в брюках, но те брюки, которые предписывали носить правила школы, были сделаны с расчетом на мальчиков. Это ученицам тоже не понравилось.
«Первые изменения в подходе к школьной форме выглядели как своего рода наказание», — вспоминает директор школы Хейди Хайворд.
«Мы сказали: ок, вам не надо носить юбки, но вам надо носить тогда мальчишескую форму, которая и выглядит очень мальчишеской, а это в итоге вызвало кучу шуток на тему, мальчик идет или девочка», — говорит она.
Теперь форма перестала носить гендерные отличия и стала унифицированной.
И мальчики, и девочки могут выбрать один из пяти вариантов одежды: шорты, длинные шорты, килт, обыкновенные брюки или брюки-кюлоты
Пока никто из учеников не выбрал килт, говорит директор, но если выберет, «то это будет прекрасно». По словам Хейворд, ученики новой форме рады, хотя некоторых родителей нововведение смутило.
В 2016 году школьная форма без гендерных различий была введена в ряде школ Великобритании.