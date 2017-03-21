Сибиряк поймал самого крупного жука на Земле

В Музее природы Новосибирска открывается выставка экзотических насекомых и летучих мышей «Тропики в коробке». На ней представлена энтомологическая коллекция Алексея Коршунова — собрание засушенных насекомых в специальных коробах.

«Тропики в коробке» объединяет более 3700 экспонатов — представителей тропической фауны, — сообщили VN.ru в пресс-службе Новосибирского государственного краеведческого музея. — В зале Музея природы можно увидеть экзотических жуков с необычной формой тела, всевозможных цветов и оттенков бабочек, стрекоз, насекомых-пилильщиков, паукообразных, которые не встречаются в наших широтах.

Среди экспонатов — самый крупный жук планеты — дровосек-титан, а также самый тяжелый представитель насекомых — жук-голиаф. К числу наиболее необычных и редких экспонатов относятся птицекрылки с размахом крыльев более 15 см, бабочки-аполлоны, морфиды, чей яркий окрас достигается не за счет цвета, а из-за оптического эффекта. Помимо насекомых в Новосибирск привезли летучих мышей, большая часть из которых — фруктоядные обитатели тропиков.

Добавим, что коллекция энтомолога Алексея Коршунова — одна из крупнейших в Сибири — насчитывает около 250 тысяч экземпляров разных видов, в основном из тропических стран. Алексей занимается коллекционированием уже более 20 лет. За это время он открыл более 50 новых для науки видов жуков, шесть из которых названы его именем.

Известно, что за время экспедиций уроженца Кемерова кусала сколопендра, жалил скорпион жалил и щитомордник. В Южной Америке Алексей Коршунов встречал древесного дикобраза (бушмейстер), который считается самой опасной и агрессивной на Земле. Аспид прополз мимо.