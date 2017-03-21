Сибиряк поймал самого крупного жука на Земле
В Новосибирске открывается выставка частной энтомологической коллекции жителя Кемерова Алексея Коршунова «Тропики в коробке». Новосибирцы могу увидеть самого крупного жука планеты —
В Новосибирске открывается выставка частной энтомологической коллекции жителя Кемерова Алексея Коршунова «Тропики в коробке». Новосибирцы могу увидеть самого крупного жука планеты —
В Музее природы Новосибирска открывается выставка экзотических насекомых и летучих мышей «Тропики в коробке». На ней представлена энтомологическая коллекция Алексея Коршунова — собрание засушенных насекомых в специальных коробах.
«Тропики в коробке» объединяет более 3700 экспонатов — представителей тропической фауны, — сообщили VN.ru в
Среди экспонатов — самый крупный жук планеты —
Добавим, что коллекция энтомолога Алексея Коршунова — одна из крупнейших в Сибири — насчитывает около 250 тысяч экземпляров разных видов, в основном из тропических стран. Алексей занимается коллекционированием уже более 20 лет. За это время он открыл более 50 новых для науки видов жуков, шесть из которых названы его именем.
Известно, что за время экспедиций уроженца Кемерова кусала сколопендра, жалил скорпион жалил и щитомордник. В Южной Америке Алексей Коршунов встречал древесного дикобраза (бушмейстер), который считается самой опасной и агрессивной на Земле. Аспид прополз мимо.