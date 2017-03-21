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10:08 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия отрицает вину в сходе лавины с крыши на Любинском проспекте

По мнению городских чиновников, во всем виноваты частники, убиравшие снег без соблюдения правил безопасности.

Городские чиновники выразили свою позицию по поводу схода снежной лавины с крыши дома № 18 по Любинскому проспекту. Оказалось, во всем виноваты частники.

«Арендатор одного из помещений, расположенных в этом здании, нанял частную компанию для уборки снега и наледи с крыши. Работы производились без соблюдения правил техники безопасности. Внизу не было ни ограждения, ни табличек. Свою оценку действий всех участников событий дадут соответствующие органы», — сообщает пресс-служба мэрии Омска.

Напомним, видео о падении снега с крыши появилось вчера вечером. Снежная масса рухнула аккурат на четырех парней. Двоим удалось вовремя отбежать. Оставшиеся два попали под лавину, но затем выбрались, отделавшись испугом.

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