Мэрия отрицает вину в сходе лавины с крыши на Любинском проспекте
По мнению городских чиновников, во всем виноваты частники, убиравшие снег без соблюдения правил безопасности.
По мнению городских чиновников, во всем виноваты частники, убиравшие снег без соблюдения правил безопасности.
Городские чиновники выразили свою позицию по поводу схода снежной лавины с крыши дома № 18 по Любинскому проспекту. Оказалось, во всем виноваты частники.
«Арендатор одного из помещений, расположенных в этом здании, нанял частную компанию для уборки снега и наледи с крыши. Работы производились без соблюдения правил техники безопасности. Внизу не было ни ограждения, ни табличек. Свою оценку действий всех участников событий дадут соответствующие органы», — сообщает
Напомним, видео о падении снега с крыши появилось вчера вечером. Снежная масса рухнула аккурат на четырех парней. Двоим удалось вовремя отбежать. Оставшиеся два попали под лавину, но затем выбрались, отделавшись испугом.