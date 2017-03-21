Мэрия отрицает вину в сходе лавины с крыши на Любинском проспекте

Городские чиновники выразили свою позицию по поводу схода снежной лавины с крыши дома № 18 по Любинскому проспекту. Оказалось, во всем виноваты частники.

«Арендатор одного из помещений, расположенных в этом здании, нанял частную компанию для уборки снега и наледи с крыши. Работы производились без соблюдения правил техники безопасности. Внизу не было ни ограждения, ни табличек. Свою оценку действий всех участников событий дадут соответствующие органы», — сообщает пресс-служба мэрии Омска.