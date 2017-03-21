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11:38 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

22 марта в ряде казанских домов отключат электричество

Отключение коснется домов в Авиастроительном, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 21 марта). 22 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 электричество отключат в домах частного сектора Авиастроительного района по улицам: Айдарова, Карагандинская, Донецкая, Ишимская, Армавирская, 2-я Армавирская, Мариупольская, Гомельская, Бавлинская, Центрально-Мариупольская, Поперечно-Карагандинская, Малая Армавирская, Поперечно-Шатурская, пер. Нурлатский, Беломорская, Балтийская, Нурлатская, Шатурская, а также Челюскина, 51.

С 9.00 до 12.00 свет отключат в пос. Восточный Приволжского района по улицам: Рассветная, пер. Рассветный, Рябиновая, Приречная, Чиале, Тихвинская, Строителей. С 9.00 до 17.00 света не будет в домах по ул. Габишева, 11, 17, а с 13.00 до 16.00 в пос. Алтан по улицам Алтан, Аланлык, пер. Аланлык, Каенлы, Якын, Сафиуллина, Сабит.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в домах Советского района по адресам: ул. Гвардейская, 31, 31а, 35, 33, 35а, А. Кутуя, 42.

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