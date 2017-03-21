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11:17 (мск), источник: ИА REGNUM

На Черноморском побережье стартуют мероприятия против угрозы вируса Зика

Роспотребнадзор начал в районе Черноморского побережья мероприятия по борьбе с комарами, которые могут переносить вирус Зика, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам главы ведомства Анны Поповой, в последнее время случаев заражения вирусом Зика не регистрировалось, однако меры в районе Черноморского побережья предпринимаются. Они продлятся до конца сезона — до ноября 2017 года.

Вирус Зика могут переносить комары нескольких видов, в России они встречаются на территории с субтропическим климатом, добавила Попова. Всего в России в 2016 году было зарегистрировано 18 случае вируса Зика, все они привозные.

Последние два случая были зафиксированы в ноябре 2016 года, когда вирус завезли из Карибского бассейна двое туристов из Москвы. Всего в России зафиксировано 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна.

У людей при заражении вирусом Зика, переносимого от обезьян комарами, на теле появляется сыпь, в суставах возникает боль, заболевание сопровождается лихорадкой. Инкубационный период составляет 10 дней.

Наиболее опасен вирус для беременных: он вызывает изменения плода. У женщин, во время беременности переболевших лихорадкой Зика, высок риск рождения ребенка с микроцефалией — аномально малым размером головы.

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