Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов мира
Российская столица заняла 98 место.
Российская столица заняла 98 место.
Москва заняла 98-е место в рейтинге стоимости жизни в городах мира. Согласно исследованию Worldwide Cost of Living 2017, составленному агентством Economist Intelligence Unit (EIU), по сравнению с прошлым годом российская столица поднялась на 15 пунктов, став одним из лидеров роста.
Самым же дорогим городом для жизни четвертый год подряд становится Сингапур.
Второе место у Гонконга, а замыкает тройку дорогостоящих для жизни городов швейцарских Цюрих. В топ-10 самых дорогих городов мира также попали Токио, Осака, Женева, Париж,
Последнее место в рейтинге досталось
Исследование Worldwide Cost of Living проводится два раза в год. при составлении рейтинга аналитики сравнивают 400 отдельных цен на 160 видов товаров и услуг. Специалисты рассматриваются цены на еду, напитки, одежду, бытовые товары для дома, услуги ЖКХ, аренды жилья, транспорт и так далее.
В начале марта аналитики компании Savills составили рейтинг самых дорогих городов мира с наибольшими расходами на содержание и обеспечение рабочего места для сотрудников иностранных компаний. Москва попала на 14-е место в списке. По данным специалистов, затраты на аренду жилья и офиса для одного работника иностанной компании в Москве составляют 44,7 тысячи долларов в год — более 2,5 миллионов рублей.