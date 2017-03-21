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12:07 (мск), источник: Мослента

Москва поднялась на 15 строчек в рейтинге самых дорогих городов мира

Российская столица заняла 98 место.

Источник: РИА "Новости"

Москва заняла 98-е место в рейтинге стоимости жизни в городах мира. Согласно исследованию Worldwide Cost of Living 2017, составленному агентством Economist Intelligence Unit (EIU), по сравнению с прошлым годом российская столица поднялась на 15 пунктов, став одним из лидеров роста.

Самым же дорогим городом для жизни четвертый год подряд становится Сингапур.

Сингапур

Второе место у Гонконга, а замыкает тройку дорогостоящих для жизни городов швейцарских Цюрих. В топ-10 самых дорогих городов мира также попали Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген.

Гонконг
Цюрих, Швейцария

Последнее место в рейтинге досталось Алма-Ата. Крупнейший город Казахстана занял последнее, 133-е место, обойдя по дешевизне нигерийский Лагос и индийский Бангалор. Также среди самых дешевых для жизни городов оказались Карачи, Алжир, Ченнаи, Мумбаи, Киев, Бухарест и Нью-Дели.

Алма-Ата, Казахстан

Исследование Worldwide Cost of Living проводится два раза в год. при составлении рейтинга аналитики сравнивают 400 отдельных цен на 160 видов товаров и услуг. Специалисты рассматриваются цены на еду, напитки, одежду, бытовые товары для дома, услуги ЖКХ, аренды жилья, транспорт и так далее.

В начале марта аналитики компании Savills составили рейтинг самых дорогих городов мира с наибольшими расходами на содержание и обеспечение рабочего места для сотрудников иностранных компаний. Москва попала на 14-е место в списке. По данным специалистов, затраты на аренду жилья и офиса для одного работника иностанной компании в Москве составляют 44,7 тысячи долларов в год — более 2,5 миллионов рублей.

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