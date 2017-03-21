В Волгограде пройдёт международный кинофестиваль

К участию в кинофестивале приглашаются жители России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Приём конкурсных работ будет проходить до 15 августа 2017 года.

Подведение итогов и закрытие кинофестиваля состоится 8 октября этого года.

Все требования о конкурсных работах раскрыты в Положении, с которым можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника «Старая Сарепта» в разделе «Новости».