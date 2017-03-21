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11:21 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде пройдёт международный кинофестиваль

Начался приём конкурсных работ на II международный кинофестиваль «Дорогами российских немцев».

К участию в кинофестивале приглашаются жители России, стран СНГ, Балтии и дальнего зарубежья. Приём конкурсных работ будет проходить до 15 августа 2017 года.

Подведение итогов и закрытие кинофестиваля состоится 8 октября этого года.

Все требования о конкурсных работах раскрыты в Положении, с которым можно ознакомиться на официальном сайте музея-заповедника «Старая Сарепта» в разделе «Новости».

Как отметили в пресс-службе музея-заповедника, в прошлом году в I международном кинофестивале «Дорогами российских немцев» участвовали работы из разных городов России и Европы: Саратова, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Берлина и других. Всего на конкурс пришло более 25 фильмов.

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