Учебный процесс в школе № 10 города Сарова Нижегородской области приостановлен из-за трещины в стене. Как сообщает администрация города Саров Нижегородской области, в целях охраны жизни и здоровья обучающихся деятельность школы № 10 по адресу ул. Шверника, д. 19 приостановлена с 17 марта.

Согласно информации, для того, чтобы не прерывать образовательный процесс, учащихся временно распределили в близлежащую школу № 7 (ул. Шверника, д. 40). Учащиеся первых, четвёртых, пятых, девятых и одиннадцатых классов будут учиться в первую смену, а вторые, третьи, шестые, седьмые, восьмые и десятые классы будут посещать школу во вторую смену.

Напомним, школа № 143 Нижнего Новгорода в конце 2016 года почти на месяц приостановила работу для проведения ремонта.