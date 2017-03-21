Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Чай спасает от старческого слабоумия
«Мое же мне привезли»: реакция Путина на подарок Додона
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Тайский День слона
10:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Три новые школы построят в Иркутской области в 2017 году

Начало строительства трёх школ в Иркутской области начнут раньше, чем планировали, уже в 2017 году.

Источник: Reuters

Такие поправки к региональному бюджету были приняты на сессии Законодательного собрания 15 марта. На начало строительных работ школ в селе Покосное Братского района, городе Бирюсинск Тайшетского района и посёлка Куйтун выделили по 50 млн рублей. Такое решение депутаты приняли своевременно, поскольку здания этих образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии. Именно депутаты ЗС настояли на том, чтобы новые здания начали строить как можно быстрее.

Скорейшего возведения нового здания школы в Бирюсинске добивались спикер ЗС Сергей Брилка и вице-спикер Наталья Дикусарова, которые посетили школу в начале марта. Она представляет собой шесть разных зданий, которые стоят на значительном расстоянии друг от друга. К примеру, блок начальной школы расположен в бывшем здании яслей, в нескольких километрах от общего блока. Стены, пол, потолок сильно деформировались, крыша прогнила. «Крыша долгое время давила на стены, поэтому они начали разрушаться, а вместе с ними и пол. Нет фундамента, поэтому строение оседает в землю», — сообщил директор. Школьный спортзал стоит в километре от основного блока, еще в нескольких километрах — мастерские. Туалеты находятся на улице. Основное одноэтажное здание школы было построено в 1961 году из бруса, оно давно износилось.

Для новой школы уже определена площадка, где планируют возвести двухэтажное современное здание с двумя спортзалами, бассейном, пищевым блоком и тёплыми туалетами. «Долгое время я добиваюсь строительства школы в Бирюсинске, — комментирует Наталья Дикусарова. — Неправильно, что в наше время дети получают знания в ужасных условиях. Действующее здание школы № 10 в деревянном исполнении эксплуатируется уже более сорока лет, новая школа необходима».

Жители села Покосное неоднократно обращались к депутату Андрею Микуляку с просьбой ускорить начало строительства новой школы, поскольку здание старой было построено в 1967 году и сейчас находится в ужасающем состоянии — зимой температура в классах понижается до 9−14 градусов. В школе учатся 417 детей из сел Покосное и Сосновое. Все три здания одноэтажные и сделаны из бруса, а туалет расположен на улице. Стены и полы повреждены грибком, местами наружные стены и оконные блоки сгнили, старая кровля протекает, а электропроводка признана негодной.

«С таким положением дел мириться нельзя, — заявляет Андрей Микуляк. — Родители, бывшие ученики, учителя, администрация посёлка и района уже десять лет бьют во все колокола. В 2008 году была подготовлена проектно-сметная документация, которую пришлось практически выбросить, так как были утверждены новые санитарные правила и нормы, в 2015 году — новая документация. Этот проект получил положительное заключение и попал в федеральный реестр Министерства строительства России типовых проектов и рекомендован к применению на всей территории страны. А покоснинцы все ждут».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастник теракта на Дубровке получил 19 лет колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы» Канал ТНТ определился с кандидатурой нового наставника
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь