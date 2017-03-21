Три новые школы построят в Иркутской области в 2017 году

Такие поправки к региональному бюджету были приняты на сессии Законодательного собрания 15 марта. На начало строительных работ школ в селе Покосное Братского района, городе Бирюсинск Тайшетского района и посёлка Куйтун выделили по 50 млн рублей. Такое решение депутаты приняли своевременно, поскольку здания этих образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии. Именно депутаты ЗС настояли на том, чтобы новые здания начали строить как можно быстрее.

Скорейшего возведения нового здания школы в Бирюсинске добивались спикер ЗС Сергей Брилка и вице-спикер Наталья Дикусарова, которые посетили школу в начале марта. Она представляет собой шесть разных зданий, которые стоят на значительном расстоянии друг от друга. К примеру, блок начальной школы расположен в бывшем здании яслей, в нескольких километрах от общего блока. Стены, пол, потолок сильно деформировались, крыша прогнила. «Крыша долгое время давила на стены, поэтому они начали разрушаться, а вместе с ними и пол. Нет фундамента, поэтому строение оседает в землю», — сообщил директор. Школьный спортзал стоит в километре от основного блока, еще в нескольких километрах — мастерские. Туалеты находятся на улице. Основное одноэтажное здание школы было построено в 1961 году из бруса, оно давно износилось.

Для новой школы уже определена площадка, где планируют возвести двухэтажное современное здание с двумя спортзалами, бассейном, пищевым блоком и тёплыми туалетами. «Долгое время я добиваюсь строительства школы в Бирюсинске, — комментирует Наталья Дикусарова. — Неправильно, что в наше время дети получают знания в ужасных условиях. Действующее здание школы № 10 в деревянном исполнении эксплуатируется уже более сорока лет, новая школа необходима».

Жители села Покосное неоднократно обращались к депутату Андрею Микуляку с просьбой ускорить начало строительства новой школы, поскольку здание старой было построено в 1967 году и сейчас находится в ужасающем состоянии — зимой температура в классах понижается до 9−14 градусов. В школе учатся 417 детей из сел Покосное и Сосновое. Все три здания одноэтажные и сделаны из бруса, а туалет расположен на улице. Стены и полы повреждены грибком, местами наружные стены и оконные блоки сгнили, старая кровля протекает, а электропроводка признана негодной.