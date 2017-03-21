В Уфе Кировский район готовится к максимальному уровню паводка

На уровне подъема воды выше 520 см начинается перелив дорог в деревне Дудкино, эко-комплексе «Лель», на турбазе «Мелькомбинат». Наиболее серьезным является уровень подъема воды более 730 см, с которого начинается подтопление жилья, указали в муниципалитете.

«В этом году на территории района создано восемь противопаводковых штабов и восемь спасательных постов и формирований, обеспеченных 14 плавсредствами. С начала марта ведется подворовый обход домов в зоне риска, инструктаж населения, уточняются списки и адреса проживания маломобильных граждан, инвалидов, одиноких пенсионеров, социально неблагополучных граждан, беременных женщин. Уточняется наличие у жителей и организаций плавсредств, спасательных жилетов, страхования имущества. Западный район УГЭС подготовил график отключения электроснабжения в зонах возможного затопления в зависимости от уровня воды в реках и расположения трансформаторных подстанций. 1 апреля в здании школы № 34 состоится ежегодная встреча с населением, попадающим в зону возможного подтопления, с участием всех задействованных городских служб», — проинформировали в администрации Кировского района.