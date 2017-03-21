В Уфе Кировский район готовится к максимальному уровню паводка
УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Власти Кировского района Уфы готовятся к паводку, исходя из расчетов на максимальный уровень воды в 9 метров, сообщили в муниципалитете. В зону подтопления попадают 614 домов, в которых проживают 2055 человек. это микрорайоны Кооперативная поляна, Третья пристань, деревня Дудкино и поселок Южный, 43 садовых товарищества (4689 участков), где зимой проживают 235 человек. Также в зоне подтопления находится поликлиника № 1 по улице Демской, 2а, школа № 34 по ул. Зои Космодемьянской, 38, детсад № 52 в поселке Мелькомбинат, и 46 организаций.