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10:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе Кировский район готовится к максимальному уровню паводка

УФА, 21 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Власти Кировского района Уфы готовятся к паводку, исходя из расчетов на максимальный уровень воды в 9 метров, сообщили в муниципалитете. В зону подтопления попадают 614 домов, в которых проживают 2055 человек. это микрорайоны Кооперативная поляна, Третья пристань, деревня Дудкино и поселок Южный, 43 садовых товарищества (4689 участков), где зимой проживают 235 человек. Также в зоне подтопления находится поликлиника № 1 по улице Демской, 2а, школа № 34 по ул. Зои Космодемьянской, 38, детсад № 52 в поселке Мелькомбинат, и 46 организаций.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

На уровне подъема воды выше 520 см начинается перелив дорог в деревне Дудкино, эко-комплексе «Лель», на турбазе «Мелькомбинат». Наиболее серьезным является уровень подъема воды более 730 см, с которого начинается подтопление жилья, указали в муниципалитете.

«В этом году на территории района создано восемь противопаводковых штабов и восемь спасательных постов и формирований, обеспеченных 14 плавсредствами. С начала марта ведется подворовый обход домов в зоне риска, инструктаж населения, уточняются списки и адреса проживания маломобильных граждан, инвалидов, одиноких пенсионеров, социально неблагополучных граждан, беременных женщин. Уточняется наличие у жителей и организаций плавсредств, спасательных жилетов, страхования имущества. Западный район УГЭС подготовил график отключения электроснабжения в зонах возможного затопления в зависимости от уровня воды в реках и расположения трансформаторных подстанций. 1 апреля в здании школы № 34 состоится ежегодная встреча с населением, попадающим в зону возможного подтопления, с участием всех задействованных городских служб», — проинформировали в администрации Кировского района.

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