Понтонный мост через реку Сатис в Сарове Нижегородской области временно демонтируют 22 марта
Как сообщает департамент городского хозяйства администрации города Саров, переправа через реку Сатис будет демонтирована с 22 марта и до окончания паводка.
Как сообщает департамент городского хозяйства администрации города Саров, переправа через реку Сатис будет демонтирована с 22 марта и до окончания паводка.
Демонтаж планируется в связи с тем, что с 23 марта уровень воды в реке Сатис будет понижен до отметки 117 метров.
Согласно информации, понижение уровня воды преследует три цели: обеспечение безопасного прохождения паводка, создание благоприятных условий для строительства моста через реку Сатис и проведения МУ МВД по ЗАТО Саров поисков пропавшего без вести Павла Фомина.