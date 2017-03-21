Понтонный мост через реку Сатис в Сарове Нижегородской области временно демонтируют 22 марта

Демонтаж планируется в связи с тем, что с 23 марта уровень воды в реке Сатис будет понижен до отметки 117 метров.

Согласно информации, понижение уровня воды преследует три цели: обеспечение безопасного прохождения паводка, создание благоприятных условий для строительства моста через реку Сатис и проведения МУ МВД по ЗАТО Саров поисков пропавшего без вести Павла Фомина.