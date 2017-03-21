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11:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске выберут лучших многодетных отцов

Имена победителей станут известны 24 марта.

Омская региональная общественная организация помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Ты не один» совместно с региональным минтруда организовала конкурс среди многодетных отцов, воспитывающих пять и более детей.

Главным критерием конкурсного отбора было наличие государственной медали «Отцовская доблесть».

Сегодня в Омской области такую медаль имеют 20 многодетных отцов, большинство из которых приняли участие в конкурсе. Конкурсантам предлагалось рассказать о своей семье, значимых семейных событиях, представить рисунки детей, посвященные отцу, а также создать видеосюжет или презентацию по теме «Вместе с папой».

Представленные материалы оценило жюри, в состав которого вошли представители общественных организаций и учреждений социального обслуживания населения.

«Имена победителя и призеров конкурса “Лучший многодетный отец Омской области 2017 года” назовем уже в конце этой недели», — сообщили в пресс-службе министерства труда и социального развития региона.

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