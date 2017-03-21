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11:11 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На Мамаевом кургане приступили к обустройству Аллеи России

У подножия Мамаева кургана в Волгограде стартовали работы по устройству основания будущей Аллеи России, сообщили ВДТВ в администрации города.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

К настоящему моменту коммунальщики уже завершили опиловку и снос сухих деревьев, выкорчевку пней и демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, готовится площадка под дальнейшие строительно-монтажные работы.

По информации подрядчика, рабочие занимаются устройством песчаной подушки под устройство аллеи. В работе задействованы экскаваторы и самосвалы. По окончании земляных работ начнется укладка бордюрного камня и мощение дорожек тротуарной плиткой.

Напомним, что данные работы производятся подрядчиками в рамках первого этапа благоустройства Мемориального парка у Мамаева кургана. На этом этапе будет полностью обновлена зеленая зона площадью 3,6 гектаров. Главной композиционной доминантой парка в будущем станет Аллея России. Вдоль походных дорожек общей протяженностью 1,5 километра будут высажены рябины, черемуха, клен, лиственница, а также молодые сосны и ели — всего свыше 300 единиц новых деревьев и кустарников. Здесь же будут сохранены деревья с памятными табличками, высаженные в 1965 году в честь погибших защитников Отечества.

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