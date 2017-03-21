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11:13 (мск), источник: Новый Калининград

Полицейские разыскали пропавших школьниц из Гвардейска

Сотрудники полиции разыскали живыми и здоровыми пропавших школьниц из Гвардейска. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

Вечером 20 марта сотрудники полиции разыскали пропавших школьниц живыми и здоровыми на Южном вокзале. Напомним, утром 19 марта 14-летняя и 12-летняя девочки самовольно ушли из дома в Гвардейске.

По предварительным данным, за время отсутствия в отношении подростков не было совершено противоправных действий. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую и разъяснительную работу с самими девочками и родителями каждой из них.

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