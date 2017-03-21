Александр Анюков: «Желаю самарским волонтерам справиться с их важной миссией на ЧМ-2018»

В понедельник, 20 марта, самарский футболист Александр Анюков, выступающий сейчас в составе санкт-петербургского «Зенита» и присоединившийся к команде послов города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в мае 2016 г., посетил Центр городских волонтеров. Сотрудники и активисты Центра провели для посла небольшую экскурсию и подарили на память футболку своей команды.

«Я общался с волонтерами на чемпионатах Европы по футболу, и точно могу сказать, что от их помощи и настроения очень многое зависит, — рассказал будущим волонтерам Александр Анюков. — Волонтерская команда создает атмосферу, помогает и спортсменам, и болельщикам, и организаторам. Но это все непросто, так что желаю вам отлично подготовиться и встречать всех участников Чемпионата мира с улыбкой».

Участники встречи задавали Александру самые разные вопросы: кем он хотел быть в детстве и кем бы стал, если бы его футбольная карьера не вышла на профессиональный уровень, что в его понимании значит быть настоящей командой.

«Нужно быть вместе не только во время матча, — Анюков отметил, что команда не заканчивается ни лицевой линией поля, ни стенами стадиона. — Успех к коллективу приходит тогда, когда у всех его участников одинаковые цели. В футболе мы все хотим победить, и сделать это можем только командой. С одноклубниками вместе не только тренируемся, но и общаемся семьями в свободное время».

Ребята также узнали, как начиналась профессиональная карьера теперь уже четырехкратного чемпиона России, победителя Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзового призера Чемпионата Европы. Александр рассказал, что пока не определился со своим профессиональным будущим после завершения карьеры игрока, признался, что все победы и достижения для него одинаково важны, и отметил, что ждет первых матчей на новом стадионе в Санкт-Петербурге и окончания строительства «Самара Арены».

«Я, как и все любители футбола в Самаре, жду матчи Чемпионата мира, — сказал Анюков. — Тем более, что здесь проведет свой матч сборная России. Конечно, планирую посмотреть эту игру с трибун стадиона. Новые арены важны и болельщикам, и футболистам. Здорово, что в нашем городе появится современный стадион, тем более, что у нас есть “Крылья Советов”, которые смогут играть на нем».