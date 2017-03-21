Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Светская Москва: Цигаль пришла на премьеру в спортивном костюме
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
11:28 (мск), источник: Volga News

Александр Анюков: «Желаю самарским волонтерам справиться с их важной миссией на ЧМ-2018»

Посол города-организатора встретился с участниками программы «Городские волонтеры» Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ в Самаре, ответил на их вопросы и рассказал о своем футбольном опыте.

В понедельник, 20 марта, самарский футболист Александр Анюков, выступающий сейчас в составе санкт-петербургского «Зенита» и присоединившийся к команде послов города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в мае 2016 г., посетил Центр городских волонтеров. Сотрудники и активисты Центра провели для посла небольшую экскурсию и подарили на память футболку своей команды.

«Я общался с волонтерами на чемпионатах Европы по футболу, и точно могу сказать, что от их помощи и настроения очень многое зависит, — рассказал будущим волонтерам Александр Анюков. — Волонтерская команда создает атмосферу, помогает и спортсменам, и болельщикам, и организаторам. Но это все непросто, так что желаю вам отлично подготовиться и встречать всех участников Чемпионата мира с улыбкой».

Участники встречи задавали Александру самые разные вопросы: кем он хотел быть в детстве и кем бы стал, если бы его футбольная карьера не вышла на профессиональный уровень, что в его понимании значит быть настоящей командой.

«Нужно быть вместе не только во время матча, — Анюков отметил, что команда не заканчивается ни лицевой линией поля, ни стенами стадиона. — Успех к коллективу приходит тогда, когда у всех его участников одинаковые цели. В футболе мы все хотим победить, и сделать это можем только командой. С одноклубниками вместе не только тренируемся, но и общаемся семьями в свободное время».

Ребята также узнали, как начиналась профессиональная карьера теперь уже четырехкратного чемпиона России, победителя Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзового призера Чемпионата Европы. Александр рассказал, что пока не определился со своим профессиональным будущим после завершения карьеры игрока, признался, что все победы и достижения для него одинаково важны, и отметил, что ждет первых матчей на новом стадионе в Санкт-Петербурге и окончания строительства «Самара Арены».

«Я, как и все любители футбола в Самаре, жду матчи Чемпионата мира, — сказал Анюков. — Тем более, что здесь проведет свой матч сборная России. Конечно, планирую посмотреть эту игру с трибун стадиона. Новые арены важны и болельщикам, и футболистам. Здорово, что в нашем городе появится современный стадион, тем более, что у нас есть “Крылья Советов”, которые смогут играть на нем».

Футболист поделился с участниками команды городских волонтеров, что из самарских мест для посещения знакомым рекомендует набережную, которая, по его мнению, летом 2018 г. обязательно понравится всем гостям Самары. В завершении встречи было сделано общее фото на память. Оставляя автограф на футболке с символикой города-организатора, Александр написал: «С наилучшими пожеланиями всем волонтерам нашего любимого г. Самары».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Задержаны члены ОПГ, подозреваемые в краже топлива на 150 млн рублей
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастник теракта на Дубровке получил 19 лет колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы» Канал ТНТ определился с кандидатурой нового наставника
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь