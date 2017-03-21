Гороховец был признан ЮНЕСКО

Гороховец был принят сразу по двум критериям: объект отражает воздействие, которое оказывает чередование общечеловеческих ценностей в пределах определенного периода времени или определенного культурного района мира, на развитие архитектуры или технологии, градостроительства или планирования ландшафтов; объект представляет собой выдающийся образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап в истории человечества.

Сейчас список всемирного наследия ЮНЕСКО в России насчитывает 16 объектов культурного наследия и 10 природных, еще 23 объекта находятся в предварительном списке. Гороховец стал первым объектом от РФ, попавшим в данный список за последние пять лет, и первым моногородом, чья историческая ценность и сохранность была подтверждена ЮНЕСКО.