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11:02 (мск), источник: Афиша Daily

Гороховец был признан ЮНЕСКО

Город Гороховец, расположенный во Владимирской области, вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующая запись появилась на официальном сайте организации.

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Гороховец был принят сразу по двум критериям: объект отражает воздействие, которое оказывает чередование общечеловеческих ценностей в пределах определенного периода времени или определенного культурного района мира, на развитие архитектуры или технологии, градостроительства или планирования ландшафтов; объект представляет собой выдающийся образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, иллюстрирующего важный этап в истории человечества.

Сейчас список всемирного наследия ЮНЕСКО в России насчитывает 16 объектов культурного наследия и 10 природных, еще 23 объекта находятся в предварительном списке. Гороховец стал первым объектом от РФ, попавшим в данный список за последние пять лет, и первым моногородом, чья историческая ценность и сохранность была подтверждена ЮНЕСКО.

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