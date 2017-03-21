Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля
Итальянская актриса Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля, сообщает ANSA со ссылкой на организаторов смотра.
Итальянская актриса Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля, сообщает ANSA со ссылкой на организаторов смотра.
Кинофорум будет проходить с 17 по 28 мая. Беллуччи предстоит провести церемонии открытия и закрытия.
Актриса неоднократно становилась гостьей Канн. Впервые она приехала на фестиваль в 2000 году, чтобы представить фильм «Под подозрением». Кроме того, в 2006-м Беллуччи входила в состав жюри.
Итальянка также известна по фильмам «Малена» и «Страсти Христовы», недавно она снялась в картине «По млечному пути» и сериалу «Моцарт в джунглях».