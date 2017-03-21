Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля

Кинофорум будет проходить с 17 по 28 мая. Беллуччи предстоит провести церемонии открытия и закрытия.

Актриса неоднократно становилась гостьей Канн. Впервые она приехала на фестиваль в 2000 году, чтобы представить фильм «Под подозрением». Кроме того, в 2006-м Беллуччи входила в состав жюри.

Итальянка также известна по фильмам «Малена» и «Страсти Христовы», недавно она снялась в картине «По млечному пути» и сериалу «Моцарт в джунглях».