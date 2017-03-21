Двухцепная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут — Киренск» введена в работу после реконструкции
Наличие двухцепной ЛЭП на металлических опорах позволит снизить аварийные ситуации.
Наличие двухцепной ЛЭП на металлических опорах позволит снизить аварийные ситуации.
Двухцепная воздушная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут — Киренск» 21 марта 2017 года введена в работу после реконструкции. Как в этот день сообщила
ЛЭП 110 кВ «Усть-Кут — Киренск» была построена в 1985 году в одноцепном исполнении, на деревянных опорах. Поддержание ЛЭП в работоспособном состоянии требовало от сетевой компании регулярной работы по замене элементов опор
«Наличие двухцепной ЛЭП на металлических опорах позволит снизить аварийные ситуации, повысить надежность и качество электроснабжения в Киренском районе, а также удовлетворить растущий спрос в отпуске электроэнергии», — отметил генеральный директор ОАО «Иркутская электросетевая компания» Борис Каратаев.