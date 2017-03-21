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16:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Двухцепная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут — Киренск» введена в работу после реконструкции

Наличие двухцепной ЛЭП на металлических опорах позволит снизить аварийные ситуации.

Двухцепная воздушная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут — Киренск» 21 марта 2017 года введена в работу после реконструкции. Как в этот день сообщила пресс-служба ОАО «Иркутская электросетевая компания», реконструкция выполнена на основании инвестиционной программы, в соответствии со схемами и программами развития электрических сетей Иркутской области и единой энергетической системы России. Проект реализован филиалом ОАО «Иркутская электросетевая компания» Северные электрические сети.

ЛЭП 110 кВ «Усть-Кут — Киренск» была построена в 1985 году в одноцепном исполнении, на деревянных опорах. Поддержание ЛЭП в работоспособном состоянии требовало от сетевой компании регулярной работы по замене элементов опор из-за их ветхого состояния. Количество только плановых дней отключения электроэнергии доходило до 15 в год. Реконструкция линии электропередачи 110 кВ «Усть-Кут — Киренск» была начата в 2006 году. Все проектировщики и подрядчики, участвующие в строительстве, зарегистрированы на территории Иркутской области. Проектом было предусмотрена реконструкция линии протяженностью 225 км. На линии электропередачи смонтировано 642 металлические опоры, установленные на железобетонные фундаменты. Выполнены два уникальных перехода через крупные водные объекты: река Лена (945 метров) и река Киренга (1280 метров). Сметная стоимость проекта превышает 1,4 млрд рублей. Реконструкция проведена за счет собственных средств ОАО «ИЭСК» и средств, включенных в тариф на передачу электроэнергии.

«Наличие двухцепной ЛЭП на металлических опорах позволит снизить аварийные ситуации, повысить надежность и качество электроснабжения в Киренском районе, а также удовлетворить растущий спрос в отпуске электроэнергии», — отметил генеральный директор ОАО «Иркутская электросетевая компания» Борис Каратаев.

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