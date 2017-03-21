Роспотребнадзор рассказал, на что калининградцы чаще жаловались в феврале
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что чаще всего жители Калининградской области жаловались в феврале 2017 года.
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что чаще всего жители Калининградской области жаловались в феврале 2017 года.
В общей сложности за отчетный период было рассмотрено 249 письменных обращения, сообщили в
Наибольшее количество обращений поступило от граждан, заявивших о нарушении их потребительских прав — 138 (55% от общего количества поступивших письменных обращений).
Чаще всего потребители жаловались на нарушения прав в сфере розничной торговли — 43 обращения; на предоставление
Из органов государственной власти и местного самоуправления поступило 77 обращений, а из общественных объединений — 7.
На нарушения