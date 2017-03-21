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12:41 (мск), источник: Новый Калининград

Роспотребнадзор рассказал, на что калининградцы чаще жаловались в феврале

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, на что чаще всего жители Калининградской области жаловались в феврале 2017 года.

В общей сложности за отчетный период было рассмотрено 249 письменных обращения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Наибольшее количество обращений поступило от граждан, заявивших о нарушении их потребительских прав — 138 (55% от общего количества поступивших письменных обращений).

Чаще всего потребители жаловались на нарушения прав в сфере розничной торговли — 43 обращения; на предоставление жилищно-коммунальных услуг — 30 обращений; на деятельность на финансовом рынке — 13 обращений; на услуги связи — 9 обращений; и на продажу продовольственных товаров — 6 обращений.

Из органов государственной власти и местного самоуправления поступило 77 обращений, а из общественных объединений — 7.

На нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Роспотребнадзора обратилось 111 заявителей. Подавляющее большинство жалоб связано с неблагоприятными условиями проживания, продажей некачественных продуктов, вопросами водоснабжения и вывозом мусора.

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