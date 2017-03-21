Власти региона решили законсервировать руины замка Рагнит в Немане

По словам главы министерства по культуре и туризму Андрея Ермака, замок также входит в межрегиональный проект «Серебряное ожерелье России», который объединяет исторические города Северо-Запада. «Рагнит можно найти на сайте виртуальных экскурсий по Калининградской области», — отметили в правительстве.

Замок в центре Немана датируется 1289−1409 годами. Изначально строение было деревянным. По сведениям портала Prussia39.ru, работы по возведению каменного замка велись в 1365—1409 годах.

С 1825 года в строении располагалась тюрьма, в которой в 1829 году произошёл сильный пожар. После окончания восстановительных работ, с 1839 года, в замке Рагнит размещался городской и районный суд, с 1849-го — военный трибунал, с 1879-го — административный суд.

В 1976 году, во время съёмок фильма «Двадцать дней без войны», специалисты киностудии «Ленфильм» превратили исторический объект в руины. В 2007 году им придали статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2010-м руины замка Рагнит вместе с земельным участком передали Русской православной церкви.