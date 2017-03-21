Горадминистрация всё ещё ищет средства для ремонта скульптуры «Дворянская чета» на Б. Покровской в Нижнем Новгороде, которой в 2015 году отпилили руки

Согласно информации, вопрос поиска источника финансирования ремонтных работ на сегодняшний день остается открытым. «Администрация района неоднократно через СМИ обращалась к нижегородцам с просьбой анонимно вернуть пропавший элемент скульптурной композиции (руки), что существенно удешевило бы стоимость ремонтных работ, но до сегодняшнего дня на призыв никто не откликнулся», — отметил собеседник агентства.

Также неоднократно администрацией района предпринимались попытки временно задекорировать недостающий элемент, но и они не увенчались успехом.

Однако, демонтаж скульптуры в настоящее время не планируется, так как «данный объект является неотъемлемой частью серии скульптур на центральной улице, изображающих жителей Нижнего Новгорода конца XIX века».

Напомним, в августе 2015 года скульптурная композиция «Дворянская чета», второе название «Влюбленные» (или памятник декабристу Анненкову с супругой), расположенная у дома № 19 по улице Большой Покровской, подверглась акту вандализма.

Согласно информации, предоставленной отделом полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду, установить лиц, совершивших данный акт, не представилось возможным.