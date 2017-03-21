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12:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Горадминистрация всё ещё ищет средства для ремонта скульптуры «Дворянская чета» на Б. Покровской в Нижнем Новгороде, которой в 2015 году отпилили руки

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода, ввиду большой трудоемкости и высокой стоимости работ по восстановлению скульптурной композиции, балансовая стоимость которой составляет 992 тыс. рублей по оценке 2005 года, ремонт скульптуры «Дворянская чета» пока выполнить невозможно.

Согласно информации, вопрос поиска источника финансирования ремонтных работ на сегодняшний день остается открытым. «Администрация района неоднократно через СМИ обращалась к нижегородцам с просьбой анонимно вернуть пропавший элемент скульптурной композиции (руки), что существенно удешевило бы стоимость ремонтных работ, но до сегодняшнего дня на призыв никто не откликнулся», — отметил собеседник агентства.

Также неоднократно администрацией района предпринимались попытки временно задекорировать недостающий элемент, но и они не увенчались успехом.

Однако, демонтаж скульптуры в настоящее время не планируется, так как «данный объект является неотъемлемой частью серии скульптур на центральной улице, изображающих жителей Нижнего Новгорода конца XIX века».

Напомним, в августе 2015 года скульптурная композиция «Дворянская чета», второе название «Влюбленные» (или памятник декабристу Анненкову с супругой), расположенная у дома № 19 по улице Большой Покровской, подверглась акту вандализма.

Согласно информации, предоставленной отделом полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду, установить лиц, совершивших данный акт, не представилось возможным.

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