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12:28 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Видимость на столичных дорогах может ухудшиться из-за тумана

Местами видимость на дорогах составит 200−500 метров.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Утром в столице местами ожидается туман, предупредили в Главном управлении МЧС по Москве. Видимость на дорогах составит 200−500 метров. Из-за непогоды ситуация на магистралях, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоёмами, может осложниться.

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Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными и осторожными.

В ближайшие дни в Москве будет тепло и дождливо. Во вторник, 21 марта, воздух прогреется до плюс шести — восьми градусов. 22 марта потеплеет до плюс восьми — десяти градусов. Местами пройдёт небольшой дождь. Такая же температура сохранится и в четверг, 23 марта. В этот день синоптики обещают дожди.

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