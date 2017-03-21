Видимость на столичных дорогах может ухудшиться из-за тумана

Утром в столице местами ожидается туман, предупредили в Главном управлении МЧС по Москве. Видимость на дорогах составит 200−500 метров. Из-за непогоды ситуация на магистралях, в том числе в пониженных местах и местах пересечения автотрасс с водоёмами, может осложниться.

Солнечно и до 8 градусов тепла будет в столичном регионе

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными и осторожными.

В ближайшие дни в Москве будет тепло и дождливо. Во вторник, 21 марта, воздух прогреется до плюс шести — восьми градусов. 22 марта потеплеет до плюс восьми — десяти градусов. Местами пройдёт небольшой дождь. Такая же температура сохранится и в четверг, 23 марта. В этот день синоптики обещают дожди.