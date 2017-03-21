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11:14 (мск), источник: Sputnik.by

Польша запустит акцию «выходные за полцены» для туристов

В мероприятиях по привлечению туристов принимают участие сотни гостиниц, хостелов, ресторанов, кафе, музеев и других объектов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство спорта и туризма Польши вместе с Национальной туристической организацией запустит акцию для путешественников под названием «Выходные за полцены», говорится во сообщении Минспорта страны.

Акция запланирована с 31 марта по 2 апреля. Эти дни в Польше обойдутся туристам вдвое дешевле обычного.

Для того, чтобы выбрать места, которые предложат скидки для путешественников, подготовлена специальная карта. В акции принимают участие сотни гостиниц, хостелов, заведений общепита, музеев и других объектов.

Мероприятие проводится в Польше уже второй год. В 2016 году за «уцененный» уик-енд страну посетили более 60 тысяч путешественников. В этом году Минспорта Польши ожидает увеличение потока туристов до 100 тысяч за одни выходные.

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