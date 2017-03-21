Польша запустит акцию «выходные за полцены» для туристов

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Министерство спорта и туризма Польши вместе с Национальной туристической организацией запустит акцию для путешественников под названием «Выходные за полцены», говорится во сообщении Минспорта страны.

Акция запланирована с 31 марта по 2 апреля. Эти дни в Польше обойдутся туристам вдвое дешевле обычного.

Для того, чтобы выбрать места, которые предложат скидки для путешественников, подготовлена специальная карта. В акции принимают участие сотни гостиниц, хостелов, заведений общепита, музеев и других объектов.