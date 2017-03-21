Алматы вновь вошел в список самых дешевых для жизни мегаполисов

Самым дорогим городом для жизни четвертый год подряд становится Сингапур. Второе место у Гонконга, а замыкает тройку швейцарский Цюрих. В ТОП-10 рейтинга также вошли Токио, Осака, Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген. Последнее место в рейтинге досталось Алматы. Южная столица Казахстана заняла 133 место. Город по дешевизне обошел нигерийский Лагос и индийский Бангалор. Также среди самых дешевых для жизни городов оказались Карачи, Алжир, Ченнаи, Мумбаи, Киев, Бухарест и Нью-Дели.

Алматы вошел в список самых дешевых городов для жизни. Об этом говорится в исследовании Worldwide Cost of Living 2017, составленное агентством Economist Intelligence Unit (EIU), передает корреспондент Tengrinews.kz.

В 2016 году Алматы также входил в десятку самых дешевых для жизни городов.

Отмечается, что исследование Worldwide Cost of Living проводится два раза в год. При составлении рейтинга аналитики сравнивают цены на 160 видов товаров и услуг. Специалисты рассматриваются цены на еду, напитки, одежду, бытовые товары для дома, услуги ЖКХ, аренду жилья, транспорт. В 2015 году EIU включил Алматы в ТОП-100 наиболее пригодных для жизни городов мира. Аналитики высоко оценили уровни безопасности, образования и здравоохранения, а также показатели культурного развития, отметили удовлетворительное состояние экологии и инфраструктуры города.

Напомним, Казахстан занял 119-е место в ежегодном рейтинге стоимости жизни в разных странах мира, составленном международным информационным порталом Numbeo. В исследовании участвовало 122 страны. В ТОП-10 самых доступных для проживания вошли Индия (122-е место), Молдова (121-е), Пакистан (120-е), Казахстан (119-е), Непал (118-е), Украина (117-е), Грузия (116-е), Алжир (115-е), Азербайджан (114-е) и Колумбия (113-е).