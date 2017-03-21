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14:36 (мск), источник: Meduza

Новозеландка сделала для своего кота замок из картона. Он не оценил

Жительница Новой Зеландии Фрэнсис Ратнер построила для своего шестимесячного кота по кличке Принц Пичблоссом настоящий замок из картонных коробок.

26-летняя Ратнер потратила много времени, вырезая из картона детали замка. Девушка даже сделала окна, чтобы ее питомец мог шпионить за окружающими!

Однако кот не оценил старания своей хозяйки.

«Он полностью игнорирует его», — рассказала Ратнер. По ее словам, кот залез в замок ровно на десять минут, и с тех пор не подходит к нему. Девушка не расстраивается, ведь ее питомец — Принц, а принцам простительно быть привередливыми.

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