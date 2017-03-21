В Челябинске найдены неучтенные загрязнители воздуха — тестосмесительные машины, линия по производству кваса

Нарушители выявлены в ходе совместных проверок прокуратуры и минэкологии области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в надзорном ведомстве, проверка установила, что ООО «Челябинский завод автосервисного оборудования» не согласовал мероприятия по НМУ с минэкологии, на предприятии не осуществлялся контроль на источниках выбросов и обнаружены неучтенные проектом ПДВ источники выбросов.

В отношении главного энергетика предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). Ему грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

В проекте ПДВ ООО Фирма «МЭРИ» также указаны не все источники выделения выбросов. «Не учтены выбросы при использовании дополнительно установленного оборудования: 16 печей, 11 тестосмесительных машин, 15 миксеров, двух электрических котлов, дробилки, линии для производства кваса», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, в фирме в течение пяти лет (с 2012 по 2017 года) не проводились замеры выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на стационарных источниках загрязнения. На предприятии не согласованы с министерством экологии мероприятия по сокращению выбросов, не назначены ответственные лица за прием предупреждений об НМУ и оповещение всех служб.

оповещение служб, специальный журнал регистрации предупреждений НМУ на предприятии отсутствуют. Также фирма «МЭРИ» не включена в госреестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В отношении ООО Фирма «МЭРИ» возбуждено административное производство, предусмотренное ст. 8.1. КоАП РФ. На предприятие может быть наложен штраф в размере от 20 до 100 тысяч рублей.