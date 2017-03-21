В Самаре запретят парковку на детских площадках

Власти Самары намерены ужесточить правила благоустройства территории.

«В части содержания территорий города были внесены изменения по уборке в летний и зимний периоды, введены положения в части уборки внутриквартальных проездов, а также запрет на размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, в арках, в скверах и на береговых линиях», — говорится в сообщении.

Также в новой версии правил благоустройства прописан запрет на размещение объявлений и афиш на малых архитектурных формах, а также прописаны обязанности их владельцев по содержанию и ремонту, изменения в части содержания фасадов. Соответствующий проект изменений должен пройти публичные слушания, сообщает администрация города.