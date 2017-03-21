В Самаре запретят парковку на детских площадках
Соответствующий проект должен пройти публичные слушания.
Соответствующий проект должен пройти публичные слушания.
Власти Самары намерены ужесточить правила благоустройства территории.
«В части содержания территорий города были внесены изменения по уборке в летний и зимний периоды, введены положения в части уборки внутриквартальных проездов, а также запрет на размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках, пляжах, газонах, в арках, в скверах и на береговых линиях», — говорится в сообщении.
Также в новой версии правил благоустройства прописан запрет на размещение объявлений и афиш на малых архитектурных формах, а также прописаны обязанности их владельцев по содержанию и ремонту, изменения в части содержания фасадов. Соответствующий проект изменений должен пройти публичные слушания, сообщает администрация города.