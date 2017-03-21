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11:40 (мск), источник: Комсомольская правда

К лету вдоль пляжей от Феодосии до Евпатории проведут Wi-Fi

Подключиться к Сети можно будет бесплатно.

На набережных в Крыму этим летом будет ловить бесплатный Wi-Fi. Вдоль побережья от Феодосии до Евпатории одна из крупных интернет-компаний намерена установить больше 700 точек доступа к Сети.

— 500 точек доступа уже установлены и прошли тестирование, — сообщил исполнительный директор компании «Wi-Fly» Игорь Болдырев. — В парках и центре Симферополя зона покрытия уже работает, а также на набережных Ялты, Алушты, Евпатории и Феодосии.

Также бесплатным доступом к интернету уже обеспечены пляжи Феодосийского региона, приморская зона поселков Новый Свет и Коктебель, города Алупка, строится сеть в поселке Николаевка.

В дальнейшем планируется установить точки доступа к интернету в прибрежной зоне поселка Черноморский, Саки и Сакского района, в зонах ожидания порта «Крым» и порта «Кавказ».

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