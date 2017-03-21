С 26 марта Украина переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, 26 марта, в Украине произойдет переход на летнее время. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Сообщаем, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”, на территории Украины 26 марта 2017 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время посредством перевода часовой стрелки на 1 (один) час вперед», — говорится в сообщении.

В связи с переходом на летнее время в Укрзализныце напомнили, что отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода.

В 2011 году Верховная Рада пыталась упразднить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено. «Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года. На данный момент более 110 стран мира переходят на «летнее» и «зимнее» время.