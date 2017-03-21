Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Чай спасает от старческого слабоумия
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
Чем могут обернуться для РФ банковские санкции Украины
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
8Тайский День слона
12:01 (мск), источник: Интерфакс

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ на 12% превышен среди школьников в Свердловской области

Екатеринбург. 21 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Порядка 24,9 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Свердловской области за период с 13 по 19 марта, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе в регионе было зарегистрировано 20,7 тыс. заболевших. Таким образом, рост составил 19%.

«Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной группе населения», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот же период гриппом и ОРВИ заболели 11,7 тыс. человек. Это на 19% больше, чем на прошлой неделе.

«Эпидемический порог превышен среди детей 7−14 лет на 12,3%» — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в четырех муниципальных образованиях: ГО ЗАТО Свободный, Таборинском муниципальном районе, в городских округах Краснотуриьинском и Староуткинском.

Отмечается, что в регионе полностью закрыт один детский сад и одна школа, а также частично приостановлен учебный процесс в 56 детских садах — закрыто 62 группы, в восьми школах закрыто 22 класса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минэкономразвития одобрило создание ТОР в пяти моногородах
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи станет ведущей Каннского фестиваля
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь