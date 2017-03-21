Эпидпорог по гриппу и ОРВИ на 12% превышен среди школьников в Свердловской области

На предыдущей неделе в регионе было зарегистрировано 20,7 тыс. заболевших. Таким образом, рост составил 19%.

«Превышение эпидемического порога не зарегистрировано ни в одной группе населения», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге за этот же период гриппом и ОРВИ заболели 11,7 тыс. человек. Это на 19% больше, чем на прошлой неделе.

«Эпидемический порог превышен среди детей 7−14 лет на 12,3%» — отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в четырех муниципальных образованиях: ГО ЗАТО Свободный, Таборинском муниципальном районе, в городских округах Краснотуриьинском и Староуткинском.

Отмечается, что в регионе полностью закрыт один детский сад и одна школа, а также частично приостановлен учебный процесс в 56 детских садах — закрыто 62 группы, в восьми школах закрыто 22 класса.