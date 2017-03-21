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12:09 (мск), источник: Nakanune.ru

Российские власти ответили ЕСПЧ по делу о «тайном» изъятии органов

Власти России ответили ЕСПЧ на жалобу мамы екатеринбургской студентки Алины Саблиной о «тайном» изъятии органов ее дочери.

Как стало известно Накануне.RU, в документе на 33 страницах никак не объясняется факт исчезновения четырех из шести изъятых органов Алины Саблиной. Кроме того, власти России не согласны, что мама и бабушки девушки пострадали.

«Изъятие органов Алины Саблиной каким-либо образом не отразилось на внешнем виде ее тела…», — говорится в документе, где также отмечается, что «отсутствие органов едва ли могло повлиять на эмоциональное состояние заявительниц сильнее, чем факт гибели Алины».

На этом основании власти России отказались мирно урегулировать спор: «Мы не видим оснований для заключения мирового соглашения».

Кроме того, в документе приведен ряд цифр. В частности, согласно ему, в 2014 году в России было выполнено 1 тыс. 522 трансплантации, что в три раза больше, чем в 2005 году. В трансплантации органов задействовано 68 учреждений. В среднем речь идет о 782 донорах в год, при том, что 465 стали таковыми после смерти.

Главный довод ответчиков в том, что «заявительницы не предоставили каких-либо документов о том, что они тем или иным образом возражали против изъятия органов».

Добавим, что до 31 мая этого года мама и бабушки Алины Саблиной вправе предоставить свое мнение на позицию властей России.

Напомним, в настоящее время действующий в России закон о трансплантации органов и тканей допускает изъятие органов без согласия донора или его родственников, если на момент изъятия врачи не были поставлены в известность о несогласии. На первый взгляд, это пример классической схемы «презумпции согласия», успешно применяемой в большинстве стран, в том числе самых передовых в области трансплантации, например, Испании. Но на практике, как показал случай изъятия органов Алины Саблиной, «презумпция согласия» превращается в «рутинное изъятие» — изъятие органов без согласия вообще, когда врачи и не предпринимают попыток выяснить отношение к изъятию органов.

Ранее перед Конституционным судом был поставлен вопрос о конституционности такой практики. Единогласно 17 конституционных судей проигнорировали все доводы матери погибшей студентки о том, что ее не проинформировали о планах по изъятию, что исключило возможность сообщить врачам о несогласии на изъятие. Именно такая медпрактика привела к подмене «презумпции согласия» на «рутинное изъятие».

До этого суд первой и апелляционной инстанции применил ст. 8 закона о трансплантации вместе с определением Конституционного суда в оправдание действий по изъятию органов втайне от родителей погибшей.

Трагедия в семье екатеринбургской студентки произошла в 2014 году. 11 января Алину Саблину в столице сбила машина, когда девушка вместе с подругой переходила дорогу по пешеходному переходу. После аварии Алину привезли в 24-е отделение реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 1 (Москва). Девушка скончалась 17 января. О смерти своего ребенка родители студентки узнали не от врачей, а от похоронного агента, когда на следующий день он предлагал родственникам свои услуги. Спустя месяц после смерти дочери мать Алины Саблиной Елена, ознакомившись с материалами уголовного дела, возбужденного в отношении водителя машины, сбившего Алину, прочитала заключение эксперта (экспертизу трупа), в котором было подробно описано изъятие органов ее дочери в ГКБ № 1. Мама девушки просила возбудить уголовное дело по факту изъятия внутренних органов дочери и исчезновения пяти из восьми изъятых органов, однако Следственный комитет отказал ей в этом.

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