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16:28 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

18-летних ростовчан призывают стать донорами

Всех ответственных ростовчан, которым недавно исполнилось 18 лет, приглашают пополнить ряды доноров.

22 марта в Ростове стартует Всероссийская акция «Дни донорского совершеннолетия». Ведь как раз сдавать кровь на помощь другим людям можно только с 18 лет. Акция продлится два дня — до 24 марта.

«Совершеннолетие определяется не только возрастом человека, но и его способностью принимать ответственные решения и совершать обдуманные поступки. Безвозмездная сдача крови — поступок с большой буквы», — говорит руководитель Ростовской региональной молодежной благотворительной общественной организации «Молодые медики Дона» Роман Поликарпов.

Акция призвана привлечь новых доноров, которые, согласно законодательству, с 18 лет могут сдавать кровь, в число постоянных. По статистике, около 40% участников акции приходят на станцию переливания крови повторно.

Сдать кровь можно в пункте приема доноров на базе Областной станции переливания крови (ул. Ченцова, 71/63б). Время работы с 8:30 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт.

Рекомендации о том, как подготовиться к сдаче крови и другую информацию о правилах вы можете найти на сайте yadonor.ru. Помните: сегодня вы помогли кому-то, а завтра кто-то поможет вам.

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