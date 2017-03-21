18-летних ростовчан призывают стать донорами
Всех ответственных ростовчан, которым недавно исполнилось 18 лет, приглашают пополнить ряды доноров.
Всех ответственных ростовчан, которым недавно исполнилось 18 лет, приглашают пополнить ряды доноров.
22 марта в Ростове стартует Всероссийская акция «Дни донорского совершеннолетия». Ведь как раз сдавать кровь на помощь другим людям можно только с 18 лет. Акция продлится два дня — до 24 марта.
«Совершеннолетие определяется не только возрастом человека, но и его способностью принимать ответственные решения и совершать обдуманные поступки. Безвозмездная сдача крови — поступок с большой буквы», — говорит руководитель Ростовской региональной молодежной благотворительной общественной организации «Молодые медики Дона» Роман Поликарпов.
Акция призвана привлечь новых доноров, которые, согласно законодательству, с 18 лет могут сдавать кровь, в число постоянных. По статистике, около 40% участников акции приходят на станцию переливания крови повторно.
Сдать кровь можно в пункте приема доноров на базе Областной станции переливания крови (ул. Ченцова, 71/63б). Время работы с 8:30 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт.
Рекомендации о том, как подготовиться к сдаче крови и другую информацию о правилах вы можете найти на сайте yadonor.ru. Помните: сегодня вы помогли