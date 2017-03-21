18-летних ростовчан призывают стать донорами

22 марта в Ростове стартует Всероссийская акция «Дни донорского совершеннолетия». Ведь как раз сдавать кровь на помощь другим людям можно только с 18 лет. Акция продлится два дня — до 24 марта.

«Совершеннолетие определяется не только возрастом человека, но и его способностью принимать ответственные решения и совершать обдуманные поступки. Безвозмездная сдача крови — поступок с большой буквы», — говорит руководитель Ростовской региональной молодежной благотворительной общественной организации «Молодые медики Дона» Роман Поликарпов.

Акция призвана привлечь новых доноров, которые, согласно законодательству, с 18 лет могут сдавать кровь, в число постоянных. По статистике, около 40% участников акции приходят на станцию переливания крови повторно.

Сдать кровь можно в пункте приема доноров на базе Областной станции переливания крови (ул. Ченцова, 71/63б). Время работы с 8:30 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт.