Разрушенный оползнем участок трассы Севастополь-Симферополь восстановят до 29 апреля
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя планирует восстановить разрушенный оползнем участок трассы
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя планирует восстановить разрушенный оползнем участок трассы
Как сообщил журналистам директор департамента транспорта и развития
«ЧС необходимо объявить, чтобы в кратчайшее время в соответствии с 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) способом закупки у единственного поставщика заключить договор. В противном случае мы эту дорогу к курортному сезону не получим», — сказал он.
По словам чиновника, запросы на проведение восстановительных и
Директор департамента отметил, что помимо восстановительных работ исполнитель контракта должен будет разработать проект инженерной защиты этого участка для предотвращения оползней.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), две недели тому на 54−55 км трассы