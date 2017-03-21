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12:24 (мск), источник: РИА Крым

Разрушенный оползнем участок трассы Севастополь-Симферополь восстановят до 29 апреля

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости (Крым). Правительство Севастополя планирует восстановить разрушенный оползнем участок трассы Севастополь-Симферополь в районе села Поворотного к 29 апреля.

Как сообщил журналистам директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, для ускорения процесса разрушение трассы оползнем в среду, 22 марта, признают ЧС.

«ЧС необходимо объявить, чтобы в кратчайшее время в соответствии с 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) способом закупки у единственного поставщика заключить договор. В противном случае мы эту дорогу к курортному сезону не получим», — сказал он.

По словам чиновника, запросы на проведение восстановительных и проектно-изыскательских работ направлены в пять компаний. «Сегодня выберем лучшее предложение, и будем заключать контракт», — сообщил Титов.

Директор департамента отметил, что помимо восстановительных работ исполнитель контракта должен будет разработать проект инженерной защиты этого участка для предотвращения оползней.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), две недели тому на 54−55 км трассы Севастополь-Симферополь сошел оползень, вследствие чего власти города ввели ограничение движения для автомобильного транспорта и разработали схемы объезда этого участка дороги. С 14 марта было принято решение о полном прекращении движения — до завершения восстановительных работ по ликвидации оползня. В связи с аварийной ситуацией на Северной стороне Севастополя практически по всей протяженности улиц Богданова и Челюскинцев наблюдаются пробки. 16 марта правительство города приняло решение выделить на ремонт оползневого участка трассы 70 млн рублей из резервного фонда.

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