Разрушенный оползнем участок трассы Севастополь-Симферополь восстановят до 29 апреля

Как сообщил журналистам директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, для ускорения процесса разрушение трассы оползнем в среду, 22 марта, признают ЧС.

«ЧС необходимо объявить, чтобы в кратчайшее время в соответствии с 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) способом закупки у единственного поставщика заключить договор. В противном случае мы эту дорогу к курортному сезону не получим», — сказал он.

По словам чиновника, запросы на проведение восстановительных и проектно-изыскательских работ направлены в пять компаний. «Сегодня выберем лучшее предложение, и будем заключать контракт», — сообщил Титов.

Директор департамента отметил, что помимо восстановительных работ исполнитель контракта должен будет разработать проект инженерной защиты этого участка для предотвращения оползней.