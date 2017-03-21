Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении»
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
СМИ: власти планируют возродить один из налогов
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
8Тайский День слона
12:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Конь Щорса в Киеве остался без ноги

Памятник Николаю Щорсу в центре Киева на бульваре Шевченко начали демонтировать. По словам очевидцев, была отпилена нога коня, который является частью композиции.

Источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве конь, который является частью памятника Николаю Щорсу на бульваре Шевченко, лишился части ноги.

Официальной реакции городской власти по поводу произошедшего пока нет.

Ранее в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА заявили, что коммунистические памятники, представляющие художественную ценность, сносить не будут. В их число входит памятник Щорсу в Киеве. Ценность памятников определяет специально созданный экспертный совет.

Николай Щорс был офицером военного времени Русской императорской армии, командиром украинских повстанческих формирований, начальником дивизии Красной армии времён Гражданской войны в России, членом Коммунистической партии с осени 1918 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Трамп не пожал руку Меркель
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи станет ведущей Каннского фестиваля
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь