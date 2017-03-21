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12:39 (мск), источник: Интерфакс

Китайцы приступят к строительству участка московского метро в конце осени

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Строительство юго-западного участка Второго кольца метро, где подрядчиком выступает китайская корпорация China Railway Construction Corporation (CRCC), планируется начать в конце осени, сообщил во вторник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас продолжается проектирование этого участка Третьего пересадочного контура (ТПК), скорее всего, в конце осени — начале зимы здесь начнутся активные строительные работы», — сказал Бочкарев.

По его словам, проектирование совместно ведется российскими и китайскими специалистами. «Строительство этого участка должно завершиться к 2020 году», — отметил руководитель департамента.

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Бочкарев напомнил, что компания CRCC построит три станции ТПК на юго-западе столицы («Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского»), а также перегонные тоннели между ними.

Корпорация доставит в Москву четыре тоннелепроходческих комплекса диаметром 6 м каждый. Помимо этого в российскую столицу прибудут около 500 китайских инженеров для ведения строительства.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство Второго кольца метро планируется завершить в конце 2020 — начале 2021 года.

«К настоящему времени развернуты работы на всех участках Третьего пересадочного контура. Где-то идет строительство, какие-то участки проектируются», — сказал Хуснуллин.

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