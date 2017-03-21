Китайцы приступят к строительству участка московского метро в конце осени
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Строительство
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Строительство
«Сейчас продолжается проектирование этого участка Третьего пересадочного контура (ТПК), скорее всего, в конце осени — начале зимы здесь начнутся активные строительные работы», — сказал Бочкарев.
По его словам, проектирование совместно ведется российскими и китайскими специалистами. «Строительство этого участка должно завершиться к 2020 году», — отметил руководитель департамента.
Бочкарев напомнил, что компания CRCC построит три станции ТПК на
Корпорация доставит в Москву четыре тоннелепроходческих комплекса диаметром 6 м каждый. Помимо этого в российскую столицу прибудут около 500 китайских инженеров для ведения строительства.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство Второго кольца метро планируется завершить в конце 2020 — начале 2021 года.
«К настоящему времени развернуты работы на всех участках Третьего пересадочного контура.