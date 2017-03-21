Пожары в южных районах Иркутской области выслеживают с воздуха
Пожары в селах и городах Иркутской области выслеживают с воздуха.
Пожары в селах и городах Иркутской области выслеживают с воздуха.
Пожары в селах и городах Иркутской области выслеживают с воздуха. Как 21 марта 2017 года сообщила
В настоящее время в южных районах Прибайкалья в патрулировании задействованы 15 мобильных групп, на вооружении которых находятся беспилотники. Зимой специалисты прошли обучение работе с беспилотными летательными аппаратами. «Новые технологии в нашей работе позволяют увеличить возможности инспекторов, поскольку в спорных вопросах фото и видео, полученное с помощью беспилотников, является неоспоримым доказательством правонарушения. Только в прошлом году в Иркутске благодаря беспилотникам мы смогли доказать 47 фактов нарушения особого противопожарного режима», — сообщил государственный инспектор Иркутска по пожарному надзору Андрей Степанов.
Напомним, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.