В Усть-Илимске начали останавливать аварийные лифты в жилых домах

Об этом 21 марта 2017 года заявил мэр города Вакиль Тулубаев на заседании в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Про его словам, до конца года планируется остановить работу ещё 19 лифтов, что может спровоцировать социальный взрыв среди населения.

Как рассказал мэр, всего в городе — 483 лифта в многоэтажных жилых домах, 77% из них уже выбрали свой срок работы. Вакиль Тулубаев предложил вывести дома с лифтами из программы капремонта МКД и создать отдельную программу капремонта лифтов.