Прокуратура нашла нарушения в воронежских детских поликлиниках
Несовершеннолетних прививали без предварительного осмотра.
Несовершеннолетних прививали без предварительного осмотра.
Воронежская прокуратура выявила более 100 нарушений в детских поликлиниках и образовательных учреждениях региона, сообщила
По данным ведомства, в некоторых учреждениях медики проводили вакцинацию без предварительного осмотра детей врачом. Препараты для иммунопрофилактики детского населения перевозили и хранили с нарушением требований. В некоторых поликлиниках добровольное согласие на медицинское вмешательство «оформлялось ненадлежащим образом.
В Бутурлиновской, Петропавловской, Борисоглебской, Семилукской райбольницах, а также в воронежской детской поликлинике № 7 не соблюдали
Прокурорская проверка также выявила нарушения при оборудовании пищеблоков. В медкабинетах образовательных учреждений Советского района отсутствовало необходимое оборудование.