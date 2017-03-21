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12:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуратура нашла нарушения в воронежских детских поликлиниках

Несовершеннолетних прививали без предварительного осмотра.

Воронежская прокуратура выявила более 100 нарушений в детских поликлиниках и образовательных учреждениях региона, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 20 марта. Прокуроры привлекли к административной ответственности 10 должностных лиц.

По данным ведомства, в некоторых учреждениях медики проводили вакцинацию без предварительного осмотра детей врачом. Препараты для иммунопрофилактики детского населения перевозили и хранили с нарушением требований. В некоторых поликлиниках добровольное согласие на медицинское вмешательство «оформлялось ненадлежащим образом.

В Бутурлиновской, Петропавловской, Борисоглебской, Семилукской райбольницах, а также в воронежской детской поликлинике № 7 не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования к зданиям, помещениям и оборудованию учреждений. В Левобережном районе города специалисты выявили факты нарушений прав детей до трех лет на бесплатное обеспечение лекарствами.

Прокурорская проверка также выявила нарушения при оборудовании пищеблоков. В медкабинетах образовательных учреждений Советского района отсутствовало необходимое оборудование.

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