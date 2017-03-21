Началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского

Строители объекта — «Самаратрансстрой» — начали вывозить грунт и готовить площадку к созданию развязки-эллипса. Строительству будут предшествовать работы по обустройству инженерных сетей и переносу коммуникаций. После этого строители приступят к обустройству дороги.

На время работ Московское шоссе на пересечении с улицами Луначарского и Гагарина будет перекрыто.

Также останется закрытым для движения и участок ул. Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Объезд автомобилисты будут осуществлять по улицам Революционная, Мичурина, проспекту Масленникова, Тухачевского и Киевской.

Диаметр новой трехполосной развязки составит 60 метров. В центре планируется разбить газон. Для организации движения на будет установлено 34 светофора.

Завершить строительство «кольца» подрядчик должен к 1 октября 2017 года.