Началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского
На пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского в Самаре началось строительство развязки, сообщил сайт Агентства по содержанию автомобильных дорог области.
На пересечении Московского шоссе и ул. Луначарского в Самаре началось строительство развязки, сообщил сайт Агентства по содержанию автомобильных дорог области.
Строители объекта — «Самаратрансстрой» — начали вывозить грунт и готовить площадку к созданию
На время работ Московское шоссе на пересечении с улицами Луначарского и Гагарина будет перекрыто.
Также останется закрытым для движения и участок ул. Луначарского от Московского шоссе до ул. Мичурина. Объезд автомобилисты будут осуществлять по улицам Революционная, Мичурина, проспекту Масленникова, Тухачевского и Киевской.
Диаметр новой трехполосной развязки составит 60 метров. В центре планируется разбить газон. Для организации движения на будет установлено 34 светофора.
Завершить строительство «кольца» подрядчик должен к 1 октября 2017 года.