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12:48 (мск), источник: РИА Новости

Лицензия Европейского университета будет действовать еще месяц

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европейский университет в Санкт-Петербурге, который по решению суда был лишен лицензии, вправе вести образовательную деятельность еще в течение месяца, сообщает Рособрнадзор.

Источник: РИА "Новости"

Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году и начал работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика).

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В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил иск Рособрнадзора к Европейскому университету об аннулировании его лицензии на образовательную деятельность.

«Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В течение этого срока лицензия университета продолжает действовать, и вуз вправе осуществлять образовательную деятельность», — говорится в сообщении Рособрнадзора.

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