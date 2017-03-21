Лицензия Европейского университета будет действовать еще месяц
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европейский университет в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Европейский университет в
Европейский университет в Петербурге был учрежден в 1994 году и начал работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика).
В состав учредителей Европейского университета входят, в частности,
Ранее сообщалось, что арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в понедельник удовлетворил иск Рособрнадзора к Европейскому университету об аннулировании его лицензии на образовательную деятельность.
«Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В течение этого срока лицензия университета продолжает действовать, и вуз вправе осуществлять образовательную деятельность», — говорится в сообщении Рособрнадзора.