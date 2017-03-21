Трассы Молдовы, на которых сегодня будут работать радары
Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о том, на каких национальных трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.
Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о том, на каких национальных трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.
Речь идет о следующих дорогах:
— M14 — вблизи города Единец;.
— R30 — вблизи города Штефан-Водэ;.
— R1 — вблизи города Унгены;.
— R14 — вблизи муниципия Бельцы;.
— M2 — вблизи города Оргеева.