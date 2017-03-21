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12:53 (мск), источник: Actualitati.md

Трассы Молдовы, на которых сегодня будут работать радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о том, на каких национальных трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

Источник: Actualitati.md

Речь идет о следующих дорогах:

— M14 — вблизи города Единец;.

— R30 — вблизи города Штефан-Водэ;.

— R1 — вблизи города Унгены;.

— R14 — вблизи муниципия Бельцы;.

— M2 — вблизи города Оргеева.

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Трассы Молдовы, на которых сегодня будут работать радары
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