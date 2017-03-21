Психологи установили влияние внешней привлекательности на счастье в браке

Кристин Ма-Келламс и ее коллеги провели исследование, в котором участвовали 238 мужчин. Их привлекательность оценивали две женщины, рассматривавшие их юношеские фотографии. Затем проследили судьбу красавчиков и выяснили, что через 30 лет самые симпатичные со школьных снимков в браке, как правило, уже не состояли: либо развелись ранее, либо вообще не спешили ставить на своей жизни штамп.

Далее исследователи обратились к знаменитостям, проанализировав личную жизнь 20 актеров и актрис, а также 100 самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes. Привлекательность мужчин оценивали те же добровольцы, что были задействованы в первой части эксперимента. Обнаружилась похожая тенденция: самые красивые мужчины-знаменитости имели больше разводов и чаще состояли в непродолжительных отношениях, передает British Psychological Society.

Но с чем связано непостоянство в отношениях между привлекательными людьми? Ма-Келламс объясняет, что красивые люди более эгоистичны и заинтересованы во внимании, а значит, склонны к поиску альтернативных партнеров.

Как известно, вступая в серьезные отношения мы проявляем определенные предубеждения, которые помогают нам сохранять и поддерживать такие отношения, в том числе, рассматривать посторонних людей как менее привлекательных.