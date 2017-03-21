Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Чай спасает от старческого слабоумия
В России поменяют расчет квартплаты
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Счастливая и похудевшая: Семенович показала фигуру в белом
«Никто не хочет в Украину»: депутат ЕС о Крыме
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Я человек с ДЦП: реальная история 34-летней Елены
СМИ: евродепутат рассказал, что его впечатлило в российском Крыму
РФ о создании сверхскоростного перехватчика МиГ-41
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
1195-летие Ирины Антоновой
8Пустыня в цвету
23:14 (мск), источник: Моя Планета

Психологи установили влияние внешней привлекательности на счастье в браке

Красивые люди имеют явное преимущество, когда речь заходит о поиске пары, однако отношения между привлекательными людьми имеют больше шансов на разрыв, выяснили психологи из Гарвардского университета.

Источник: AP 2017

Кристин Ма-Келламс и ее коллеги провели исследование, в котором участвовали 238 мужчин. Их привлекательность оценивали две женщины, рассматривавшие их юношеские фотографии. Затем проследили судьбу красавчиков и выяснили, что через 30 лет самые симпатичные со школьных снимков в браке, как правило, уже не состояли: либо развелись ранее, либо вообще не спешили ставить на своей жизни штамп.

Читайте также
Ученые: женская любовь живет пять лет

Далее исследователи обратились к знаменитостям, проанализировав личную жизнь 20 актеров и актрис, а также 100 самых влиятельных знаменитостей по версии Forbes. Привлекательность мужчин оценивали те же добровольцы, что были задействованы в первой части эксперимента. Обнаружилась похожая тенденция: самые красивые мужчины-знаменитости имели больше разводов и чаще состояли в непродолжительных отношениях, передает British Psychological Society.

Но с чем связано непостоянство в отношениях между привлекательными людьми? Ма-Келламс объясняет, что красивые люди более эгоистичны и заинтересованы во внимании, а значит, склонны к поиску альтернативных партнеров.

Как известно, вступая в серьезные отношения мы проявляем определенные предубеждения, которые помогают нам сохранять и поддерживать такие отношения, в том числе, рассматривать посторонних людей как менее привлекательных.

Читайте также
Мужчины со счастливым детством создают более крепкие семьи

Исследователи выяснили, что красивые люди такой «защиты» не имеют, то есть не преуменьшают чужую привлекательность, а проявляют к ней интерес, как к потенциальной альтернативе своему партнеру.

Здравый смысл подсказывает, что красивые люди имеют больше шансов быть замеченными, но исследование приоткрывает «темную» сторону: отношения с красавчиками заканчиваются печально.

Впрочем, это лишь статистические данные, при анализе которых не были учтены уровни материального благосостояния, психологические аспекты и другие факторы, оказывающие влияние на благополучие во взаимоотношениях.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Греф спрогнозировал крепкий рубль
Голодец попросила Путина повысить МРОТ
В КНДР прокомментировали санкционные планы США
Путин призвал избавить россиян от хамства в поликлиниках
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
В России предложили ввести летом длинный обеденный перерыв
Глава МВД Франции подал в отставку из-за скандала с дочерьми
Спорт
8 команд, которые могут сенсационно отобраться на ЧМ-2018 Азербайджан, Панама, Буркина-Фасо и другие команды, которые всерьёз претендуют на то, чтобы приехать в Россию в качестве участниц ЧМ-2018
Авто
В США придумали идеальный внедорожник для городских пробок (видео) Специальные механизмы приподнимают кузов автомобиля почти на высоту почти в 3 метра, позволяя, таким образом, беспрепятственно объезжать дорожную пробку
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян Актриса станет ведущей нового шоу «Генеральная уборка» на канале «Пятница!»
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь