Усадьбы, станции метро и памятники: как проходит городская реставрация

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как спасают усадьбы В прошлом году ремонтировали и реставрировали 724 объектов культурного наследия. Сюда относится, например, особняк Зиминых, построенный в 1896 году. Завершить работы на сегодняшний момент удалось на 159 объектах, таких как Дом-коммуна 1929 года, городская усадьба Е. И. Васильчиковой — С. А. Оболенского на Гоголевском бульваре и учебный корпус РЭУ имени Г. В. Плеханова на улице Зацепа. Ремонтно-реставрационные работы проводили и частные инвесторы. В их поле зрения попали 426 зданий, к примеру городская усадьба М. Г. Спиридонова — Ф. К. Рюхардт, построенная в начале XIX века. Завершены работы на 85 объектах культурного наследия, это в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.

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На 16 объектах в прошлом году закончили противоаварийные работы. Это значительно больше, чем в 2014—2015-м: тогда их провели всего на четырёх объектах. Многие здания оставались без должного внимания больше 15 лет. К ним относятся дом Орлова-Денисова на Большой Лубянке, бывший доходный дом купца Быкова на 2-й Брестской улице, Дом с атлантами на Солянке, комплекс зданий Мариинского женского училища, здание товарищества «Эйнем» и дом его директора. Реставрация памятников в Москве ведётся за счет средств городского бюджета (42 памятника в прошлом году), федеральных органов исполнительной власти (32 объекта), частных инвесторов и меценатов (85 объектов). В 2016 году доля памятников, реставрированных за счёт частных средств, впервые достигла 53 процентов. На один рубль бюджетных средств приходится 1,5 рубля частных инвестиций. Всего с 2011 по 2016 год в Москве отреставрировано 773 объекта культурного наследия, в их числе 384 памятника за счёт городского бюджета, 142 памятника — на средства федеральных органов исполнительной власти, 236 памятников — за счёт частных инвесторов и меценатов.

В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза — с 1325 объектов в 2010 году до 250 в 2016 году (их доля снизилась с 39 до шести процентов).

На 2017 год запланированы ремонтно-реставрационные работы на 768 объектах. Это здание бывшего кинотеатра «Колизей» на Чистопрудном бульваре, жилой дом Наркомфина на Новинском бульваре, здание Политехнического музея и многое другое. В этом году отреставрируют и шесть объектов религиозного назначения, среди которых церкви Илии Пророка, Иоанна Богослова и другие. Особое внимание уделят сохранению культурного наследия на ВДНХ. В прошлом году работы велись на пяти объектах, в этом — на 29. Известно, что будут реставрировать павильоны «Земледелие», «Здравоохранение», «Физика», «Космос», «Кролиководство», Центральный павильон, Главный и Северный входы.

Особняк Зиминых | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Дом-коммуна | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Городская усадьба Е.И. Васильчиковой — С.А. Оболенского на Гоголевском бульваре | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Станции метро и МЦК — памятники культуры В 2016 году отремонтировали и отреставрировали 103 объекта транспорта и Московского метрополитена. Речь идёт о тех, которые являются памятниками истории и культуры, — это, например, здания Киевского и Казанского вокзалов. Сегодня под государственной охраной находится 46 станций метро. 12 из них признаны объектами культурного наследия, 34 — выявленными объектами культурного наследия. На всех ведутся работы по сохранению. В прошлом году они завершились на «Киевской» Арбатско-Покровской и Филёвской линий. На «Аэропорте», «Бауманской», «Проспекте Мира» и других реставрация продолжается. В следующем году планируется провести работы ещё на 14 станциях. Не оставили без внимания и Московское центральное кольцо. Исторический облик вернули фасадам всех 92 зданий, входящих в состав 16 станций МЦК — Белокаменной, Угрешской, Лефортова, Лихоборов и других.

Киевский вокзал | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Станция «Киевская» Арбатско-Покровской и Филёвской линий | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Станция Белокаменная Московского центрального кольца | Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Городские программы — в помощь реставраторам С 2012 по 2016 год за счёт городского бюджета в рамках программы «Культура Москвы на 2012−2018 годы» и программы субсидий религиозным организациям проводили реставрацию 69 объектов культового назначения. Сейчас 38 из них уже полностью готовы. В рамках программы благоустройства «Моя улица» в прошлом году привели в порядок 117 фасадов памятников истории и культуры. Это касается, в частности, здания гостиницы «Националь», дома Лобанова-Ростовского и дома, в котором жил Александр Грибоедов. В программу «1 рубль за 1 квадратный метр» включено 19 объектов, сейчас работы завершили на восьми. В 2017 году их проводят на 11 объектах, среди них жилой дом Н. П. Баулина, усадьба Т. Ф. Эминского.

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Монументальное искусство: создание и сохранение В 2016 году отреставрировали 24 произведения монументального искусства, 97 художественных надгробий и 64 монументальные скульптуры. В том числе памятники Александру Пушкину и Мигелю де Сервантесу, мемориал Героям Панфиловцам. В 2011—2015 годах в столице установили 102 мемориальные доски и 34 памятника, в прошлом году — 20 мемориальных досок и семь памятников. Среди них мемориальная доска режиссёру Т. М. Лиозновой, Герою Социалистического Труда П. А. Кабанову, памятник святому равноапостольному великому князю Владимиру и другие. Археологические находки В 2016 году в столице обнаружили более 7000 археологических находок, в 2015-м их было 6800. Мосгорнаследие создало карту находок на реконструируемых улицах. Она появилась на портале открытых данных. Там можно узнать, где и когда нашли тот или иной исторический артефакт, а также посмотреть фотографии и прочитать описания. Например, среди таких предметов — инструмент фальшивомонетчика (XVII век) и латунная табличка со строительной надписью 1889 года. Археологические исследования провели и в парке «Зарядье». В прошлом году было принято решение создать музейное пространство в подземном переходе у Москворецкой набережной. Там покажут исторические кладки XVI века, стены Китай-города и деревянные мостовые Зарядья XVII века. В 2007—2008 годах на Хохловской площади обнаружили и законсервировали фрагмент белокаменного основания стены Белого города длиной 64 метра. В 2016 году начали работы по его музеефикации. Саму Хохловскую площадь благоустроят. Работы планируют завершить в 2017-м году. Кроме того, в 2018-м в ландшафтном парке «Митино» появится археологический маршрут.

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