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14:06 (мск), источник: Вести Иркутск

Волонтёров для организации празднования Дня Победы ищут в Иркутске

Любой желающий может присоединиться к организации празднования Дня Победы. В Иркутске объявили набор волонтёров.

Помощь нужна, чтобы провести народное шествие «Бессмертный полк», акции «Георгиевская ленточка» и «Письмо Победы», а также записать видео военных воспоминаний ветеранов. Зарегистрироваться добровольцам нужно до 6 апреля на сайте.

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