Волонтёров для организации празднования Дня Победы ищут в Иркутске
Любой желающий может присоединиться к организации празднования Дня Победы. В Иркутске объявили набор волонтёров.
Любой желающий может присоединиться к организации празднования Дня Победы. В Иркутске объявили набор волонтёров.
Помощь нужна, чтобы провести народное шествие «Бессмертный полк», акции «Георгиевская ленточка» и «Письмо Победы», а также записать видео военных воспоминаний ветеранов. Зарегистрироваться добровольцам нужно до 6 апреля на сайте.