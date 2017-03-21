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13:22 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске ухудшаются погодные условия

На дорогах возможна гололедица.

Смена погодных условий завтра станет причиной скопления вредных веществ в воздухе. Предприятиям до 14 часов рекомендуют уменьшить количество выбросов.

«22 марта будет малооблачно, осадков не ожидается. Ночью и рано утром местами возможна дымка. На дорогах будет гололедица. Ночная температура — минус 8−10 градусов, а дневная — +5,+7», — сообщили в мэрии Новосибирска со ссылкой на данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Ожидается повышенный уровень загрязнения атмосферы города.

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