В колонии в Самарской области появилась молельная комната для мусульман

В исправительной колонии в селе Спиридоновка начала работу молельная комната для мусульман. Здесь содержатся 200 осужденных, которые исповедуют ислам.

Помещение для верующих оборудовали в соответствии со всеми канонами. Ремонтные работы в комнате провели сами заключенные при поддержке администрации учреждения.

На сегодняшний день в Самарской области в каждом исправительном учреждении есть молельные комнаты для православных и мусульман, в двух построены храмы. Чтобы осужденные и подследственные имели возможность общения с представителями духовенства, за колониями и СИЗО закреплены свои служители веры, пишет 63.ру.

