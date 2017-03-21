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13:54 (мск), источник: НИА Самара

В колонии в Самарской области появилась молельная комната для мусульман

В учреждении содержатся 200 осужденных, которые исповедуют ислам.

В исправительной колонии в селе Спиридоновка начала работу молельная комната для мусульман. Здесь содержатся 200 осужденных, которые исповедуют ислам.

Помещение для верующих оборудовали в соответствии со всеми канонами. Ремонтные работы в комнате провели сами заключенные при поддержке администрации учреждения.

На сегодняшний день в Самарской области в каждом исправительном учреждении есть молельные комнаты для православных и мусульман, в двух построены храмы. Чтобы осужденные и подследственные имели возможность общения с представителями духовенства, за колониями и СИЗО закреплены свои служители веры, пишет 63.ру.

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