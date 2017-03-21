В Новокузнецке осудили жителя Томска за кражу трактора
Ранее судимый мужчина являлся руководителем одной из томских фирм.
Ранее судимый мужчина являлся руководителем одной из томских фирм.
Центральный районный суд Новокузнецка признал виновным ранее судимого жителя Томска в краже трактора стоимостью более 700 000 рублей.
В полицию обратился представитель местной коммерческой организации, сообщает
Похищенный трактор вернули законному владельцу. Томич признан виновным по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», суд приговорил его к 3 годам колонии строгого режима.