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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке осудили жителя Томска за кражу трактора

Ранее судимый мужчина являлся руководителем одной из томских фирм.

Центральный районный суд Новокузнецка признал виновным ранее судимого жителя Томска в краже трактора стоимостью более 700 000 рублей.

В полицию обратился представитель местной коммерческой организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Он рассказал, что некто похитил принадлежащий фирме трактор МТЗ-82 стоимостью более 700 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Томска. Чтобы украсть трактор, он ввел в заблуждение тракториста. Обвиянемый попросил его съездить в Киселевск по несуществующему адресу и оценить состояние техники, которую он якобы собирался приобретать. Тем временем оставленный на стоянке в Новокузнецке вместе с документами трактор злоумышленник перегнал в Красноярский край и продал за 200 000 рублей.

Похищенный трактор вернули законному владельцу. Томич признан виновным по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», суд приговорил его к 3 годам колонии строгого режима.

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